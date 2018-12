Cactustuin in Thailand met Kudelstaarts tintje

Kudelstaart – Deze week is in Thailand een grote cactustuin geopend welke onderdeel uitmaakt van Nong Nooch Pattaya tropische tuin.

Hierbij mocht Gert Ubink, van Ubink Cactussen aan de Mijnsherenweg, aanwezig zijn als vertegenwoordiger van Succulent Valley, die de planten heeft geleverd voor de cactustuin.

Het park dat zich uitstrekt over meer dan 250 hectare is één van de grootste toeristische attracties in Thailand. De eigenaar Kampon Tansacha had al een tijd de wens om hier een groot cactuspark aan toe te voegen. In 2018 is door de samenwerking met de Nederlanders deze wens in vervulling gekomen. De cactustuin met Kudelstaarts tintje is opgezet in een dinosaurus thema, alle tentoongestelde beelden zijn gemaakt door werknemers van de tuin.

Om de opening feestelijk te vieren was er afgelopen donderdagavond een uitgebreide gala-avond waarbij tevens 40 deelneemsters van de Miss Universe verkiezing aanwezig waren. De dag hierna is het park officieel geopend en kan deze vanaf nu ook bezocht worden door bezoekers.