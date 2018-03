Byzantijnse passie met Pasen in Urbanuskerk

Bovenkerk – Tweede Paasdag, maandag 2 april, zal er in de St. Urbanuskerk in Amstelveen (Bovenkerk) muziek klinken die daar nog niet vaak te horen is geweest. Door twee gerenommeerde koren worden er Oosters-orthodoxe gezangen in alle gradaties vertolkt: zowel de ingetogen liederen uit de Lijdenstijd als de feestelijke uitbundige liturgische gezangen van Pasen. Het Hoorns Byzantijns Mannenkoor & En Chantant (projectkoor te Brielle) nemen u mee in de rijke tradities van de Slavisch Byzantijnse zangcultuur.

Het repertoire bestaat uit vespergezangen, liederen van de Grote en Heilige Week (Goede Week) en het triomfantelijke feest van de Opstanding: Pasen. De gezangen zijn divers van karakter: een afspiegeling van de rijkdom, die de vooral Russische liturgische zangcultuur kent: van Middeleeuws unisono, via monastieke traditie tot ongekende 21-eeuwse klanken van Roman Hurko en Maximilian Steinberg naast aandacht voor grote Russische componisten als Rachmaninov en Tschaikovskyj. Alle gezangen zingen we in het Kerk-Slavisch.

En Chantant is een groep getrainde zangers uit Brielle en omstreken, die zich per project verdiept in een specifieke stijl koorzang. Het Hoorns Byzantijns Mannenkoor staat al ruim 35 jaar garant voor geestrijke uitvoeringen van Russische kerkmuziek in monastieke stijl naast aanstekelijk wereldlijk repertoire. Beide koren zingen onder leiding van Grigori Sergei Sarolea. Hij is een meester in uitvoeren (met Nederlandse zangers van divers pluimage en gezindte) van deze specifieke klanken, die nog altijd in Byzantijnse kerken te Rusland gezongen worden.

Laat u deze Tweede Paasdag meevoeren in de Russische sferen door de prachtige klanken van het ensemble uit Brielle (gemengd koor) en door de heldere tenoren en diepe bassen van het mannenkoor uit Hoorn. Beleef dit 2 april mee in de St. Urbanuskerk aan de Noorddammerlaan 126 te Amstelveen. De kerk is open om 19.00 uur, aanvang concert 19.30 uur. De toegangsprijs bedraagt 15 euro inclusief pauzedrankje. Kaarten zijn aan de deur verkrijgbaar. Reserveren kan via email aan muziek240@gmail.com. Voor verdere info: www.zingenenzo.com