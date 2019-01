B&W bezoekt ‘digitale pioniers in de sierteelt’

Aalsmeer – Floral Innovations helpt kwekers bij het online verkopen van bloemen en planten. “Hoe mooi een bloem of plant straks in de schap staat kun je wel vertellen, maar een foto zegt duizend keer meer”, aldus Michiel Kuipers van dit jonge en innovatieve bedrijf. Het college van B&W bezocht het.

Het college bezoekt regelmatig bedrijven en organisaties in Aalsmeer om deze te leren kennen. Ditmaal bezochten zij Floral Innovations dat bestaat uit vier onderdelen: Floraphoto, -concepts, -content en -design. Michiel Kuipers, Maarten van Kessel en Stein Bosch runnen het bedrijf.

Kuipers: “Wij zien dat verkoop van bloemen en planten meer en meer online gebeurt en dat goede foto’s steeds belangrijker worden”, weet Michiel Kuipers te vertellen. “Wij noemen onszelf dan ook digitale pioniers in de sierteelt.”

Met Floraphoto bewerken ze foto’s voor kwekers op een professionele manier. De klanten leveren een simpele foto aan en binnen 24 uur maakt Flora Innovations hier een perfect plaatje van voor een webshop of brochure. Floraconcepts is een onderdeel van het bedrijf waarin ze mogelijkheden bieden aan bedrijven en consumenten om bijvoorbeeld digitaal verschillende planten met verschillende potten te combineren. Daarnaast bieden ze met Floracontent en Floradesign ook slimme databases aan voor bloemen en planten en ontwikkelen ze websites en brochures. Kortom een totaalpakket voor de sierteeltsector.

Het college van B&W was onder de indruk van dit bedrijf. “Sierteelt is enorm belangrijk voor Aalsmeer. En de activiteiten van dit bedrijf voegen hier een extra dimensie aan toe. Daarom zetten wij als gemeente in op een goed vestigingsklimaat voor ondernemers en goede bereikbaarheid in de regio”, aldus wethouder Robert van Rijn van Economie zaken.