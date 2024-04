Buurtkamer krijgt nogmaals de burgemeester op bezoek￼

Uithoorn – Afgelopen vrijdag werd de Buurtkamer in de Kwakel verrast met een bezoek van de Burgemeester, de wethouder en een medewerkster. De Buurtkamer was al aardig volgelopen met onze vaste bezoekers, maar er werd een stoeltje bijgeschoven zodat iedereen een praatje kon maken. De Burgemeester had een verrassing voor de vrijwilligers, hij bracht een prachtige ingelijste pentekening mee van de Boterdijk in De Kwakel rond 1900, en wij beloven dat deze een hele mooie plek krijgt als de renovatie van het dorpshuis is afgerond. Er werd gezellig met alle drie de gasten gesproken, het gebeurt natuurlijk niet dagelijks dat je als inwoner van de gemeente Uithoorn kunt vertellen wat je van het reilen en zeilen vindt, en het was prettig om te zien dat er voor iedereen aandacht was. Het koffie-uurtje vloog om en daarna kwamen de bezoekers in beweging om in de grote zaal van het Dorpshuis te kaarten of een ander spelletje te doen. Ze hebben een borreltje geschonken om het bezoek een feestelijk tintje te geven en om 12.00 uur ging eenieder weer tevreden huiswaarts. Ook tijdens de renovatie van het Dorpshuis blijven zij met de Buurtkamer gewoon open, misschien soms met een kleine hindernis of aanpassing, maar daar zullen ze in De Kwakel geen minuut minder van slapen. Samen met alle vrijwilligers gaat dat best lukken.