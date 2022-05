Buurthuis Hornmeer zoekt versterking

Aalsmeer –Misschien ken je het Buurthuis Hornmeer wel: de oude voetbalkantine van VVA aan de Dreef, naast IKC Triade en schuin tegenover het zwembad. Het is een plek waar veel Aalsmeerse clubs en verenigingen samen komen en elkaar ontmoeten. Zo hebben de filmclub, de klaverjasclub, Meer Bewegen voor Ouderen, de schildersclub en nog vele anderen hun activiteit in het buurthuis. Stichting Buurthuis Hornmeer is er trots op.

Plek voor iedereen zijn

Door de jaren heen is het buurthuis gegroeid tot een plek voor ouderen. Maar tijden veranderen en de stichting wil mee veranderen. De stichting wil een buurthuis zijn voor iedereen. Een plek waar ook kinderen en ouders heen kunnen om elkaar te ontmoeten en plezier te hebben. Een plek in de Hornmeer waar buren elkaar kunnen ontmoeten voor een praatje en een kop koffie of thee en om hier samen iets leuks voor de wijk te organiseren. De stichting is daarom op zoek naar buren uit de Hornmeer of uit Aalsmeer, die samen met de stichting het buurthuis willen vernieuwen.

Alle handen zijn welkom! Ben je iemand die goed is met klusjes in huis? Of vind je het leuk om achter de bar te staan? Of ben je goed in plannen? Of denk je graag mee over de toekomst van het buurthuis en wat ervoor nodig is om daar te komen? Laat het de stichting weten.

Kennismakingsbijeenkomst

Voor belangstellenden en enthousiastelingen wordt een kennismakingsbijeenkomst georganiseerd, waar meer informatie gegeven wordt en waar geïnteresseerden kunnen vertellen wat zij leuk vinden om te doen en kunnen ideeën voor activiteiten gedeeld worden. De bijeenkomst is gepland op vrijdag 27 mei van 14.00 tot 15.30 uur en/of van 19.30 tot 21.00 uur. Kom ook! Aanmelden kan via sonjaknol1970@hotmail.com en laat je voorkeur voor de middag of avond weten. Heb je wel interesse maar komt de datum niet uit? Neem ook dan contact op, dan wordt een ander moment afgesproken.