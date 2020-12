Buurt-saam verlicht in Begoniastraat

Aalsmeer – Afgelopen maandagavond 14 december zijn de bewoners van de Begoniastraat (nummers 1 tot en met 44) verrast met een attentie. Het afgelopen jaar was een zeer onrustig jaar voor de bewoners vanwege het SAVE-project( Samen Verduurzamen), waarvan iedereen gehoopt had er warmpjes bij te zitten in hun fijn geïsoleerde huis. Helaas verliep dit anders en was er veel teleurstelling.

Om dit bijzondere jaar toch een klein beetje positief af te sluiten besloten buurvrouwen Ans, Liesbeth en Marion om bij buurtverbinder Helma Keesom van Participe een bijdrage te vragen uit het budget Buurtinitiatieven. Met deze bijdrage is bij de Jij en Ik-winkel van Ons Tweede Thuis een prachtige kerstboom-fles met lichtjes gemaakt en ingepakt tot een mooi cadeautje.

Ans, Liesbeth en Marion hebben de traktatie vervolgens coronproof bij de voordeuren uitgedeeld. Aan de bewoners is, in een de bijgevoegde kerstkaart, gevraagd om het lichtje voor het raam te zetten: Buurt-saam verlicht. Zo is er toch een vorm van verbondenheid in deze corona-tijd. Net als iedereen hopen de bewoners van de Begoniastraat dat er volgend jaar weer een ‘live’ samenzijn gehouden kan worden.

Foto: De cadeautjes werden in de Begoniastraat uitgedeeld door Ans, Liesbeth en Marion.