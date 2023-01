Buslijn 171 rijdt na 21 uur voorlopig niet meer!

Aalsmeer – Een verbolgen telefoontje kreeg de redactie net voor oud en nieuw van een bewoonster van de Aalsmeerderweg. Na negen uur ‘s avonds rijden er geen bussen meer over de Aalsmeerderweg. Er was naar Connexxion gebeld om opheldering te vragen. De medewerker van de busonderneming verwees de inwoonster door naar de gemeente.

Wie heeft nu deze beslissing genomen, waarvoor en voor hoelang? Best lastig als je wilt gaan stappen in buurgemeenten, maar echt vervelend als het werk in de avond of nacht roept. De beslissing om ritten te schrappen komt niet van de gemeente, zo laat de afdeling communicatie van de gemeente weten. Het is een beslissing van de Vervoerregio Amsterdam die opdrachtgever is van Connexxion.

De reden hiervoor is dat door de corona-na-effecten er fors minder reizigers gebruik maken van het openbaar vervoer. Hierdoor en mede ook door personeelstekort heeft het bestuur van de Vervoerregio Amsterdam busmaatschappij Connexxion toestemming gegeven om uiterlijk tot en met de zomervakantie dit jaar enkele ritten structureel te schrappen, waaronder dus lijn 171 na 21.00 uur. Het is dus tijdelijk, maar wel iets om rekening mee te houden! Overdag rijdt bus 171 wel ‘gewoon’ naar Amstelveen en Amsterdam.