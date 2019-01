Burgemeester sluit woning na vondst hennepkwekerij

Uithoorn – Burgemeester Heiliegers heeft opdracht gegeven met ingang van 23 december 2018 een woning in de Brusselflat te sluiten voor een periode van 3 maanden. In de woning is een hennepkwekerij aangetroffen met in totaal 840 planten. Naast de vondst van de planten, trof de politie ook diverse apparatuur aan. De aanwezigheid van de apparatuur duidt erop dat de kwekerij een bedrijfsmatig karakter heeft en is bedoeld voor langdurig gebruik. Daarnaast werd voor de kwekerij illegaal stroom afgetapt.

Handelshoeveelheid

De aangetroffen hoeveelheid verdovende middelen is aangemerkt als handelshoeveelheid of handelsvoorraad. De sluiting van de woning moet ervoor zorgen dat de eventuele bekendheid van de woning bij drugshandelaren en gebruikers in de komende periode verdwijnt en daarmee ook de loop naar de woning. De burgemeester sluit de woning op basis van zijn bevoegdheid vanuit de Wet Damocles (ook bekend als de Opiumwet).

Woonrecht

In beginsel geldt het woonrecht, oftewel het recht op bewoning. Indien ten tijde van constatering van de overtreding de woning daadwerkelijk bewoond wordt en voor die bewoning ook noodzakelijk blijft, volgt daarom doorgaans eerst een waarschuwing. Omdat zowel de beide slaapkamers als de woonkamer van de woning volledig als kwekerij waren ingericht, is het aannemelijk dat de woning niet primair voor woondoeleinden wordt gebruikt. Ook bleek tijdens onderzoek niet dat de woning regelmatig bewoond wordt. De burgemeester heeft om die reden besloten zonder waarschuwing direct tot sluiting over te gaan.