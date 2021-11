Burgemeester sluit woning na vondst hennepkwekerij

Aalsmeer – De burgemeester heeft maandag 8 november een woning aan de Linnaeuslaan gesloten in verband met de eerdere vondst van een grote hennepkwekerij. De woning blijf drie maanden dicht. Er stonden in de woning 1000 zogeheten moederplanten en ongeveer 13.000 stekjes. Een gespecialiseerd bedrijf heeft de planten afgevoerd.

Drie maanden dicht

De burgemeester heeft de woning voor drie maanden gesloten ter bescherming van de openbare orde en veiligheid. Sluiting zorgt voor rust in de buurt en drugsdealers weten dat er bij de woning niets meer te halen is.

Verdachte zaken melden

Politie en gemeente zetten alles op alles in de strijd tegen drugshandel, maar kunnen dat alleen met uw hulp. Hebt u informatie over illegale activiteiten? Meld die dan. Denk aan een vreemde, chemische stank of bijvoorbeeld een voortdurend brommend geluid of afgeplakte ramen. Bel 0900-8844 of doe een anonieme melding: 0800-7000.