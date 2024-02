Burgemeester sluit 2 loodsen vanwege hennepteelt

Aalsmeer – Burgemeester Oude Kotte heeft op maandag 19 februari twee loodsen aan de Oosteinderweg gesloten. De loodsen blijven dicht voor de duur van drie maanden wegens de in december aangetroffen hennepkwekerijen.

Controle

Op 19 december 2023 is door de politie een controle uitgevoerd in de gemeente Aalsmeer. Hierbij werd op twee adressen een in werking zijnde hennepkwekerij met in totaal 398 hennepplanten aangetroffen. De kwekerijen zijn direct ontmanteld en de planten zijn vernietigd.

De burgemeester van Aalsmeer sluit elk pand in de gemeente voor een bepaalde periode, als er een handelshoeveelheid drugs, een hennepkwekerij of een drugslab wordt aangetroffen. Ook bij voorbereidende activiteiten voor het opzetten van een kwekerij of een drugslab worden panden tijdelijk gesloten. De sluitingen zijn een signaal naar (drugs)criminelen en buurtbewoners dat wordt opgetreden.

Veiligheid

De gemeente Aalsmeer pakt de productie van verdovende middelen hard aan. Hennepteelt en drugshandel leveren een ernstig gevaar op voor de openbare orde en veiligheid, vanwege de apparatuur die hierbij wordt gebruikt. Denk aan brand- en ontploffingsgevaar door mogelijke kortsluiting, oververhitting of lekkage.

De gemeente adviseert inwoners die een woning of bedrijfspand verhuren goed na te gaan of de huurder betrouwbaar is. Burgemeester Oude Kotte roept daarom op: “De eigenaar van een woning, een bedrijfspand of een loods is medeverantwoordelijk voor goed gebruik. Dus neem regelmatig poolshoogte. Zo kan worden voorkomen dat een pand maandenlang wordt gesloten.”

Meld signalen

Het is belangrijk dat u de signalen herkent van een hennepkwekerij of een drugslab. Vaak is er sprake van een sterke aparte geur en kan er een zoemend of ronkend geluid van een luchtafzuiging te horen zijn. Veelal kan niet naar binnen gekeken worden, omdat de ramen zijn afgeplakt of dichtgetimmerd.

Heeft u het vermoeden dat een hennepkwekerij of een drugslab in uw omgeving aanwezig is? Neem contact op met de politie via 0900–8844 of doe anoniem een melding via 0800–7000.