Burgemeester ‘onder de hamer’ op Veiling Kudelstaart

Kudelstaart – De bestuursleden en vrijwilligers van de stichting Kudelstaart voor Kudelstaart hebben weer prachtige aanbiedingen voor de veiling van zaterdagavond 11 mei in het Dorpshuis verzameld. De teller staat momenteel op 300 kavels die onder de hamer van veilingmeesters Gert Ubink en Dick Venema zullen komen. Het is weer een zeer gevarieerd aanbod: zelfs de nieuwe burgemeester Gido Oude Kotte komt ‘onder de hamer’!

Elk wat wils

Tijdens de veilingavond komt er een heel alfabet aan goederen en diensten onder de hamer: van Aalsmeerse dranken, via Ballonnenboog, Cabriorit, Daghap, Etentje, Franse les, Gezichtsbehandeling, Hortensia, Insectenhotel, Jumbokruik, Kerkbank St. Jan, Luchtbed, Massage, Oldtimerrit, Pizzasteen, Rijsttafel, Strijken, Tennisles, Uil met led-licht, Vissen met palingvisser, een Waterskiles tot een bezoek van Zwarte Piet en Sinterklaas. En natuurlijk van alles daar tussenin! Ook de nieuwe burgemeester Gido Oude Kotte gaat in de aanbieding voor een dienst ten behoeve van een goed doel. Het dreigt weer een gezellige ontmoetingsavond voor ‘tout Kudelstaart’ te worden. De burgemeester komt zelf ook kennismaken met de Kudelstaarters.

Speelgoed voor kinderen

Er zijn ook leuke kavels samengesteld voor kinderen (of hun ouders). Zo is er een kinderzwembad, een kinderboekenpakket of een kinderfeestje op een kielboot. Maar ook een speelgoedkraan, -tractor of -trapauto. En wat te denken van een konijnenhok of een Snoopy-lamp al dan niet gecombineerd met stoepkrijt?

Rozen voor moeder

Omdat de veiling duurt tot in de kleine uurtjes van de moederdagzondag, zullen weer kleurrijke en geurige boeketten bloemen, en veertig bossen rozen worden aangeboden. Mooie binnenkomers voor de Moederdag!.

De kavellijst staat vanaf donderdag op de website: www.veilingkudelstaart.nl. Daarmee kunnen bezoekers van deze gezellige avond (aanvang 20.00 uur en inloop vanaf 19.45 uur) zich vooraf een beeld vormen over kavels waar ze belangstelling voor hebben.

Bijdragen

Lokale verenigingen en clubs kunnen in aanmerking komen voor een bijdrage uit de opbrengsten uit de veiling. Aanvragen voor financiële ondersteuning van goed onderbouwde projecten konden tot 5 mei worden ingediend via een formulier op de website. Los van de aanvragen voor concrete projecten, keert Kudelstaart voor Kudelstaart ook standaardbedragen uit aan jubilerende clubs. Tot nog toe haalden de achttien voorgaande veilingen bij elkaar 322.000 euro op voor Kudelstaartse goede doelen.

Foto: www.kicksfotos.nl (Burgemeester Gido Oude Kotte tijdens de ‘lintjesregen’ afgelopen vrijdag 26 april).