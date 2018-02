Burgemeester Nobel blijft graag in Aalsmeer

Aalsmeer – Maandagavond 19 februari ontving het programma ‘Door de Mangel’ de 200e gast sinds de start van het programma in 2013 op Radio Aalsmeer. In deze jubileumuitzending was burgemeester Jeroen Nobel de gast. Mylene en Elbert Huijts interviewden de van geboorte Amsterdammer op de bekende wijze.

In zijn schooltijd was Nobel een prettig aanwezige leerling, maar heeft nooit gedacht ooit burgemeester te worden. Hij noemde zichzelf humorvol, integer en verbindend. Als de profielschets, die de nieuwe fractievoorzitters straks na de verkiezingen opstellen, passend is, dan zal Nobel graag langer burgemeester blijven in Aalsmeer.

Op in andere gemeente?

Op de vraag of Aalsmeer ooit op zal gaan in een andere gemeente, antwoordde hij 66%, maar niet op korte termijn. Wel moet er dan eerst aan een aantal randvoorwaarden worden voldaan. Om meer te kunnen betekenen in de metropoolregio Amsterdam biedt een grotere gemeente wel voordelen, zo gaf Nobel aan. Terugluisteren van het programma kan via www.radioaalsmeer.nl/uitzending-gemist.

Foto: Het huidige college van B&W met (rechts staand) burgemeester Jeroen Nobel.