Burgemeester met CDA op tour door Kudelstaart

Aalsmeer – Afgelopen vrijdag 27 september nam de CDA-fractie de nieuwe burgemeester Gido Oude Kotte mee op een tour door Kudelstaart om hem ook kennis te laten maken met dit deel van de gemeente. De ochtend begon met een bezoek aan Mijnsheerlyckheid waar de groep ontvangen werd door de nieuwe directeur van Zorgcentrum Aelsmeer, mevrouw Meily-Keulemans. Mijnsheerlyckheid bestaat nu 5 jaar en mevrouw Meily-Keulemans vertelde uitgebreid over het functioneren van het complex. Ook hebben leden van de bewonerscommissie nog een toelichting gegeven, voordat het bezoek werd voortgezet bij het Dorpshuis van Kudelstaart.

Verbouwing Dorpshuis

Het Dorpshuis wordt momenteel druk verbouwd en op 26 oktober wordt het feestelijk heropend. Beheerder Cor Brussen en voorzitter Nico Otto gaven een korte uitleg over de functie van het Dorpshuis. Met behulp van Stichting Leefomgeving Schiphol en een flinke bijdrage van het Dorpshuis zelf wordt de gehele verbouwing gerealiseerd, zonder subsidie van de gemeente. Over een paar weken is het Dorpshuis weer het stralend middelpunt van Kudelstaart.

Burgemeester Oude Korte bekijkt een meerval bij Visser Rekelhof.

Visserijbedrijf

Het bezoek werd afgesloten met een bezoek aan de Kudelstaartse visser Theo Rekelhof. Rekelhof vertelde een verhaal vol anekdotes waarin hij uitgebreid inging op de Westeinder, het onderwaterleven en de geschiedenis van zijn familiebedrijf. De burgemeester kreeg zelfs nog de unieke kans om een meerval van dichtbij te aanschouwen. Ook werd er nog een bezoekje gebracht aan de rokerij waar de paling wordt gerookt.

Volgens burgemeester Oude Kotte was het een voorrecht om de ochtend in Kudelstaart door te mogen brengen en heeft het hem een goede en waardevolle indruk gegeven van alle dingen die Kudelstaart te bieden heeft. Kudelstaart is volgens hem een bruisend onderdeel van de gemeente dat gekenmerkt wordt door de ondernemersgeest en de gezelligheid die het te bieden heeft.