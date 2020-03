Burgemeester in Vrijdagavondcafé

Aalsmeer – Vanavond, vrijdag 13 maart, ontvangt Ron Leegwater burgemeester Gido Oude Kotte in de studio van het Vrijdagavondcafé op Radio Aalsmeer. Want, het houdt natuurlijk heel veel inwoners bezig: het coronavirus. Besmettingen in Aalsmeer, maatregelen, evenementen die worden afgelast. Wat zijn de gevolgen? Hamsteren in de supermarkten?

Een vraag voor de burgemeester? Mail deze naar studio@aalsmeer.nl en presentator Ron neemt deze vraag dan mee tijdens het gesprek met Gido Oude Kotte.

Vanavond om 18.30 uur: live op Radio Aalsmeer en op Radio Aalsmeer TV.