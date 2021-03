Burgemeester in gesprek met jongvolwassen over de coronasituatie

Uithoorn – Burgemeester Pieter Heiliegers nodigt alle jongvolwassenen tussen de 18 en 25 jaar uit om op maandag 22 maart met hem digitaal in gesprek te gaan over de coronasituatie. Tijdens deze sessie van een uur kunnen zij vragen stellen aan de burgemeester, vertellen hoe zij over de coronasituatie denken, hun eventuele zorgen uiten en bespreken hoe zij zich de toekomst voorstellen nadat de crisis voorbij is. Heiliegers: “Ik vind het belangrijk om jongeren meer te betrekken en hen inspraak te geven. Niet alleen over de coronasituatie, maar op veel meer vlakken. De jeugd heeft de toekomst.” De online bijeenkomst op 22 maart duurt van 16.30 tot 17.30 uur en wordt gehouden via Microsoft Teams. Aanmelden kan door de QR-code te scannen met de mobiele telefoon. Na aanmelding wordt er een Teams- link naar het opgegeven e-mailadres gestuurd.

https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=6gjVHiKJ-0yOnGdgFD3PbfZCy6K6C-1OnYS29vdBJE9UMTNQT0wyTVIxNzZFQ0RPMjdBNVhYOTJQMy4u

