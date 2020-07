Burgemeester Heiliegers feliciteert 100-jarige

Uithoorn – Burgemeester Pieter Heiliegers heeft vrijdag een bezoek gebracht aan Corrie Bezuijen-Könst. De burgemeester wilde haar persoonlijk feliciteren met haar honderdste verjaardag.

De burgemeester en de jarige konden het al snel goed vinden met elkaar. Beiden hebben namelijk hun roots liggen in de omgeving Haarlem. Samen haalden ze spontaan herinneringen op.

Mevrouw Bezuijen-Könst verhuisde toen zij zeven jaar oud was naar de Vrouwenakker en daarna kwam ze terecht in Uithoorn en wel op de Thamerweg.

En hoewel ze tegenwoordig iets sneller moe wordt en haar gehoor niet meer optimaal is, woont ze nog steeds zelfstandig. ,,Ze is nog heel goed bij de tijd. In dat opzicht, lijkt ze nog een twintiger,” vertelt haar zoon Herman Bezuijen trots. Hij vervolgt: ,,Ze is nog steeds dol op voetbal. Ze kijkt naar heel veel wedstrijden op televisie. Ze is een echte Ajacied. Haar andere zoon is voor Feyenoord, maar toch kijken ze altijd samen naar Studio Sport. En dat gaat altijd goed volgens mij.”

Mevrouw Bezuijen-Könst heeft genoten van het bezoek van de burgemeester. Herman: ,,Ze vond het erg indrukwekkend.”