Burgemeester geeft startsein bouw padelbanen Vinkeveen

Vinkeveen – Afgelopen vrijdag gaf burgemeester Maarten Divendal het startsein voor de aanleg van twee padelbanen op tennisvereniging VLTV. Hij sloeg met VLTV-voorzitter Joost Berentzen de eerste ballen op de grond waar de padelbanen komen te liggen. De bouw start deze week. Dit heugelijke feit vond plaats tijdens de festiviteiten van de viering van het 50-jarig bestaan van de tennisvereniging in Vinkeveen. De VLTV wordt de eerste vereniging in de Ronde Venen met padelbanen. Eind juli zullen naar verwachting de eerste wedstrijden in de imposante kooien gespeeld gaan worden.

Padel is een combinatie tussen tennis en squash. Het wordt twee-tegen-twee gespeeld op een klein veld omringd door glazen wanden, die tijdens het spel gebruikt kunnen worden. Padel is dynamischer dan tennis, omdat de bal langer in het spel blijft. Ook is de sport laagdrempelig en zeer toegankelijk, omdat de VLTV naast lidmaatschappen ook banen per uur gaat verhuren voor niet-leden.

Wereldwijd

Padel is wereldwijd de snelst groeiende sport. In Zuid-Europa is het al tijden een van de grootste sporten, zelfs groter dan tennis. Ook in Nederland neemt de racketsport een grote vlucht. Terwijl er in 2015 slechts een tiental banen waren, zijn er inmiddels meer dan 100 accommodaties met meerdere banen waar padel gespeeld kan worden.

VLTV-Voorzitter Joost Berentzen is verheugd bij de start van de bouw: “Ik vind het fantastisch dat wij het als eerste vereniging in de Ronde Venen aandurven om padelbanen te bouwen. En dat tijdens ons 50-jarig lustrumjaar! Dit weekend hebben we het lustrum groots gevierd met vele honderden leden en oud-leden. Het nieuws van de uitbreiding van de club met padel werd met groot enthousiasme ontvangen. Padel is wereldwijd een snelgroeiende sport en tevens zeer populair onder jongere spelers. Wij verwachten dat padel in Vinkeveen en omstreken een succes gaat worden.”

Het streven is om de padelbanen bij de start van het Plassentoernooi eind juli af te hebben, zodat tennisspelers uit de regio gelijk kennis kunnen maken met deze nieuwe, uitdagende sport.