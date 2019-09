Burgemeester feliciteert gouden echtparen

Uithoorn – De gemeente Uithoorn heeft alle bruidsparen die dit jaar 50 jaar getrouwd zijn, uitgenodigd om gezamenlijk dit jubileum te vieren onder het genot van koffie en wat lekkers in restaurant Het Spoorhuis. Tot woensdag 18 september, de dag van de feestelijke felicitatie, telt Uithoorn in totaal 45 bruidsparen die 50 jaar geleden in het huwelijksbootje traden.

Twintig stellen waren op de uitnodiging ingegaan. Burgemeester Pieter Heiliegers ontving hen in Het Spoorhuis. Er stond koffie en thee klaar en een etagère met zoete lekkernijen. De burgemeester nam uitgebreid de tijd om hen te feliciteren en te spreken. Ook is er een groepsfoto gemaakt die de bruidsparen toegestuurd krijgen als mooi aandenken.

Anekdotes

Het is de eerste keer dat alle gouden bruidsparen gezamenlijk worden uitgenodigd om deze mijlpaal te vieren. Heiliegers: ,,Mooi om te zien dat er een gevoel van samenhorigheid ontstaat. Er worden leuke herinneringen en anekdotes opgehaald met elkaar. Wat mij betreft is het zeker voor herhaling vatbaar.”Ook de bruidsparen vonden het een geslaagde ochtend. Ze gingen allemaal met een glimlach op het gezicht huiswaarts en bedankten de burgemeester voor zijn tijd en aandacht.