Burgemeester feliciteert briljanten bruidspaar Bocxe

UITHOORN – De gemeente Uithoorn is een briljanten bruidspaar rijker. Burgemeester Pieter Heiliegers feliciteerde het echtpaar woensdagochtend 26 februari bij hun thuis, waar ook hun twee zonen, schoondochter en kleinzoon aanwezig waren.Met een lekker gebakje en een kopje koffie vertelt het briljanten bruidspaar Bocxe – Colijn dat zij 65 jaar geleden zijn getrouwd op 22 februari 1955. Maar samenwonen in één huis was niet aan de orde. De kerkelijke inzegening ontbrak nog. Dit moment vond pas 4,5 jaar later plaats. Tot die tijd woonden zij als getrouwd echtpaar thuis bij hun ouders. Dit was geen belemmering voor hun liefde. Ze hadden geduld.

In 1959 verhuisden zij naar De Kwakel. Als eerste kopers van de Chrysantenlaan genoten zij van de gezelligheid en saamhorigheid van De Kwakel. De kinderen gingen naar de basisschool en deden mee aan vele activiteiten die De Kwakel toen ook al organiseerde, ‘het verbindt kinderen en ook de ouders’, aldus de familie.

Nu wonen zij in de Traverse. Het bruidspaar vertelt aan de burgemeester ‘Een heerlijk appartementencomplex waar veel leeftijdsgenoten wonen. We helpen elkaar, herkennen elkaars problemen, ontmoeten hier weer oude buurtgenoten’. De zoon bevestigt dit: ‘Bijzonder, hoe gelijkgestemden in de Traverse zorgen voor meer levenskwaliteit en -geluk’. De heer Bocxe haalt regelmatig aardappelen bij de boer voor het hele complex. Ook leggen ze gezellig een kaartje met de bewoners van de Traverse. Na een uur dankte de burgemeester het briljanten bruidspaar voor hun gastvrijheid en prachtige verhalen. De burgemeester gaf het bruidspaar een bos bloemen en een kopie van hun trouwakte.