Burgemeester feliciteert 100-jarige

Als een ware filmster kwam mevrouw Winter zondag met een Amerikaanse oldtimer aan bij restaurant Leenders in De Kwakel. Daar werd ze opgewacht door familie, de lokale pers en burgemeester Pieter Heiliegers. Het ontvangstcomité was er uiteraard niet voor niets: mevrouw Winter vierde zondag haar 100e verjaardag. De jarige, die nog altijd zelfstandig woont, straalde van oor tot oor toen ze iedereen zag staan. Ook was ze verheugd dat de lokale pers aanwezig was. Ze vindt het namelijk enig om in de krant te staan. Burgemeester Pieter Heiliegers gaf aan het een eer te vinden om bij deze blije gelegenheid te mogen zijn en de 100-jarige, een van de oudste inwoners van Uithoorn, te kunnen feliciteren. Uiteraard kwam hij niet met lege handen. De burgemeester had een mooie bos bloemen onder de arm voor de jarige.