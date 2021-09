Burgemeester Divendal in eerste aflevering ‘De Verrukkelijke Venen’

De Ronde Venen – In ‘De Verrukkelijke Venen’ tonen bekende en minder bekende Ronde Veners hun kookkunsten voor het oog van de draaiende camera’s. En dat gaat niet zonder spectaculaire start, want in de eerste aflevering laat niemand minder dan burgemeester Maarten Divendal zien hoe je binnen de kortste keren een heerlijke kippensoep op tafel zet.

De presentatie van het programma is in handen van Abcoudse ondernemer Marco Smit. Hij zorgt niet alleen dat de deelnemers en gasten helemaal tot bloei kunnen komen in de keuken, maar hij zorgt ook dat jij thuis gewoon mee kunt doen! En daarnaast geeft vinpressionist Hubrecht Duijker een smakelijke wijntip, om het geheel compleet te maken. Als het jou nu ook wat lijkt om samen met Marco jóuw culinaire meesterwerk in elkaar te draaien op RTV Ronde Venen, dan kun je je voor een volgende aflevering aanmelden door een mailtje te sturen naar harry@rtvrondevenen.nl. En wie weet verbaas je straks heel de Ronde Venen met jouw kookkunsten!

De eerste aflevering van De Verrukkelijke Venen is op zondag 26 september om 17.00 uur te zien op RTV Ronde Venen.