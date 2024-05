Burgemeester bezoekt jubilerend oud-burgemeesterspaar￼

Uithoorn – Burgemeester Pieter Heiliegers bezocht onlangs oud-burgemeester Jos Castenmiller en zijn vrouw Josje met hartelijke felicitaties voor hun 65-jarig huwelijk. Het briljanten echtpaar trouwde op 6 mei 1959 in Raalte en werd verblijd met drie zoons en een dochter. Ze ontmoetten elkaar op het gemeentehuis in Raalte, waar Jos destijds als gemeenteambtenaar werkte. Josje was voor haar werk bij het gemeentelijk energiebedrijf regelmatig op het gemeentehuis. Voor haar was het liefde op het eerste gezicht: “Ik zag hem en dacht: Dit is hem!” Het klikte direct. En ze bleken op een steenworp afstand van elkaar af te wonen. “Nu zijn we 65 mooie jaren verder. Mijn diamantje is een briljantje geworden,” glimlacht Jos.

Het echtpaar woont al jaren in Uithoorn. Sterker nog, Jos Castenmiller was vanaf 1987 tien jaar burgemeester van deze gemeente. Daarvoor was hij al 12 jaar burgervader in de voormalige gemeenten Berkhout en Wester-Koggenland. “Er is veel veranderd in Uithoorn,” vertelt hij de huidige burgemeester. “Er is natuurlijk veel bijgebouwd. En ik was onlangs in De Kwakel. Wat wordt het daar mooi in het centrum. Alles is nu bovendien digitaal. In mijn tijd had ik geen computer op mijn bureau. Geregeld werd ik thuis gebeld door inwoners of ondernemers. En wist je dat burgemeester Koot mij wel eens belde met advies? ‘Jongen, luister eens’, zo begon hij vaak het gesprek,” lacht Jos. Als hij terugblikt op zijn tijd als burgemeester, is met name de Cindu-ramp hem enorm bijgebleven. “Zoveel verdriet. En dan natuurlijk vooral bij de nabestaanden. Verschrikkelijk.”

Actief

Jos en Josje Castenmiller zijn nog steeds erg actief. Zo stond zij nog onlangs op verzoek van haar kleinzoon, docent in groep 6, voor de klas om een workshop Chinese kalligrafie te geven. Jos vult zijn dagen onder meer met het maken van grote legpuzzels. “Want dat is heerlijk voor de ontspanning.” En samen genieten ze van hun familie en van de tijd die ze samen doorbrengen. Burgemeester Heiliegers: “Een mooi en bijzonder bezoek. Goed om te zien hoe zij nog volop in het leven staan. Een voorbeeld! En leuk om de anekdotes van Jos te horen over zijn tijd als burgemeester.”

Burgemeester Heiliegers met oud-burgemeester Castenmiller en diens “diamanten” bruid.

Foto: Gemeente Uithoorn.