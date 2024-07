Burgemeester bezoekt 60-jarig bruidspaar

Mijdrecht – Vorige week dinsdag 24 juni jl. vierden Hannie en Jan van Lienen hun zestig jaar huwelijksfeest. Sinds drie jaar wonen zij in Mijdrecht in de Kom. Zij hebben meer dan 50 jaar in Amsterdam gewoond en in 2021 de overstap gemaakt naar Gemeente De Ronde Venen.

“Het is fijn om als enigszins je ouders een stuk dichterbij te hebben wonen. Gelukkig wonen zij op de leeftijd van 84 en 82 jaar nog steeds bij elkaar dankzij goede zorg om hen heen. Groot was de verrassing dat burgemeester Maarten Divendal hen een bezoek kwam brengen met een boeket en een mooi boek over de gemeente. In meer dan een uur werden er mooie verhalen gedeeld. Mijn ouders voelden zich echt vereerd door dit vriendelijke bezoek. We hopen dat ze nog lang samen mogen blijven wonen.”