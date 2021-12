Burgemeester beschermheer korenmolen De Leeuw

Aalsmeer – Met de overhandiging van een model molensteen is burgemeester Gido Oude Kotte beschermheer van Korenmolen De Leeuw geworden. De burgemeester kreeg het fraaie stukje vakmanschap uit handen van Jan Ran die al 25 jaar vrijwilliger is bij de molen in het centrum van Aalsmeer.

“Wij hopen dat u zich als beschermheer zult inzetten voor het behoud van de molen, juist ook op deze plek in het centrum van Aalsmeer”, zei de heer Ran bij de uitreiking van het kleinood. “Als er ooit weer ideeën boven tafel komen om de molen te verplaatsen, moeten die hopelijk eerst langs u om dat te voorkomen.”

Zuinig op beschermheerschappen

“Voorlopig ben ik hier nog wel even burgemeester en voorlopig ben ik dus ook jullie beschermheer”, zegde de burgemeester toe. “Ik ben zuinig met het worden van beschermheer van instellingen of gebouwen, maar deze aanvaard ik met veel plezier en overtuiging. Korenmolen De Leeuw is een begrip van grote cultuur-historische waarde. En deze prachtige molensteen zal niet net als in het spreekwoord om mijn nek hangen, maar een mooie plek op mijn werkkamer krijgen.” De molensteen op fraaie voet is vervaardigd door vrijwilliger Jan van der Neut Kolfschoten.

Cultureel erfgoed

Korenmolen De Leeuw op het Molenplein in het Centrum is een baken in het dorpsgezicht, al meer dan 150 jaar gevestigd op de huidige locatie. Om dit cultureel erfgoed in bedrijf te houden, zorgen zo’n 22 vrijwilligers er voor dat De Leeuw een levend monument blijft, dat voorziet in een regionale behoefte aan ambachtelijke meelproducten. In het kader van cultureel-historische educatie wordt de molen regelmatig bezocht door lokale basisscholen en toeristen. Zolang het coronavirus heerst zal bezoek aan de molen echter niet mogelijk zijn. Ook functioneert dit monument als opleidingsmolen en examenmolen voor toekomstige molenaars.

Foto: Burgemeester Gido Oude Kotte (links) krijgt de molensteen van Jan Ran, onder toeziend oog van molenaar Chris Smit.