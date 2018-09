Burendag voor jong en oud in Kudelstaart

Kudelstaart – Op zaterdag 22 september tussen 13.00 uur en 17.00 uur organiseren jongeren en buurtbewoners samen met het jeugdwerk van Binding en Dock een burendag in en rondom Place2Bieb in de Graaf Willemlaan in Kudelstaart.

Het evenement biedt plezier voor jong en oud. Naast een springkussen en een stormbaan zullen de Oudhollandse spellen niet ontbreken. Kinderen kunnen zich laten schminken en aan diverse andere leuke activiteiten deelnemen. Om elkaar in de buurt nog beter te leren kennen kan deelgenomen worden aan ‘Zingen met de buren’ en gezamenlijk gewerkt worden aan het ‘Buurt Kunstwerk’. Ook kunnen de bewoners met elkaar op de foto.

Vrijwilligers gezocht

Wil je graag helpen als vrijwilliger? Meld je dan aan bij jeugdwerker Marco den Haan via mail mdhaan@dock.nl of via 06-38759195. Alle hulp is welkom! Neem voor meer informatie of vragen contact op met Marco of kijk op de facebookpagina van ‘Burendag Kudelstaart’. De initiatiefnemers hopen vele buurtbewoners te mogen begroeten op zaterdag 22 september