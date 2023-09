Burendag Bijleveld Vinkeveen

Vinkeveen – Afgelopen zaterdagmiddag heeft ook het Bijleveld in Vinkeveen bij de Ontmoetingstuin de nationale Burendag gevierd. Omdat het een beetje regenachtig was werden er twee grote tenten opgezet zodat de ongeveer 30 buurtbewoners lekker droog kon zitten. Er werd begonnen met een BuurtBingo met leuke prijsjes (waardebonnen van Jumbo, Poelier de Haan en Tuincentrum Rijdes) en als hoofdprijs een heuse professionele fotoshoot. Ook zijn twee nieuwe sponsors van de Ontmoetingstuin (JVW Elektrotechniek en Bos Glasservice), beiden uit Vinkeveen, bekend gemaakt.

Na de BuurtBingo is de BBQ aangezet en hebben de aanwezigen zich het eten met een drankje goed laten smaken. Het was een erg gezellig samenzijn waar heel wat met elkaar afgekletst is.