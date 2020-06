Buitenbad van De Waterlelie gaat open!

Aalsmeer – Het buitenbad van zwembad De Waterlelie is klaar voor de zomer. Het belooft de komende dagen mooi weer te worden. Een goede reden dus om zwemliefhebbers vanaf vrijdag 12 juni de mogelijkheid te geven om buiten te zwemmen.

Door de maatregelen rond het coronavirus gelden er wel enkele belangrijke regels. Net als voor het binnenbad, moet er ook voor het buiten zwemmen vooraf gereserveerd worden. Voor het buitenbad reserveren de bezoekers voor een tijdsblok van vier uur aaneengesloten en tickets dienen online aangeschaft te worden. Alleen deze combinatie geeft toegang tot het buitenbad. De toegang en het vertrek vindt volledig buiten plaats (nieuwe entree, links van de buis van de binnen glijbaan). Let op: De horeca is gesloten.

Recreatief buiten zwemmen kan op vrijdag 12 juni van 14.30 tot 18.30 uur en zaterdag 13 juni van 9.30 tot 13.30 uur en van 14.30 tot 18.30 uur. Elke bezoeker van het buitenbad is verplicht zich aan de richtlijnen te houden om de veiligheid en gezondheid van andere gasten en medewerkers te waarborgen. Douchen op het terrein is niet mogelijk en bezoekers dienen de zwemkleding al onder de gewone kleding aan te hebben. Er is geen kleedruimte beschikbaar. Kom op het tijdstip dat je hebt gereserveerd, niet eerder!

Het buitenbad is vanaf deze vrijdag tot en met 31 augustus (bij mooi weer) geopend. Kijk voor het reserveren van eerst een tijdsblok en daarna online tickets kopen op www.dewaterlelieaalsmeer.nl.