Brug bij raadhuis vol rozen voor Ride for the Roses

Aalsmeer – De Ride for the Roses, wie kent het niet. Op 29 september strijkt de fietstocht weer in Aalsmeer neer voor de 25e editie. Woensdag 12 juni, op de Dag van de Rode Roos, steekt de Ride for the Roses uit liefde, respect en toewijding het raadhuisgebied van Aalsmeer in het rood. Een bloemenzee van honderden rozen als symbool van dankbaarheid richting alle deelnemers die meestrijden tegen kanker.

Honderden deelnemers schreven zich de afgelopen periode in om zondag 29 september te fietsen voor een roos, uit liefde voor een dierbare. Deze deelnemers eert de Ride for the Roses met een eigen roos met naamlabel. Een bloemenzee als hartverwarmende boodschap aan kankerpatiënten dat niemand alleen staat in zijn gevecht.

Ambassadeur

Een van deze deelnemers is ambassadeur en tv-coryfee Frits Barend. Hij miste naar eigen zeggen geen enkele editie: “Als je als gezond persoon iets kunt betekenen voor mensen die vechten voor hun leven, en er aandacht op kan vestigen dat er geld nodig is voor belangrijke onderzoeken, dan doe je dat. Ik dank mijn leven aan mensen die met gevaar voor eigen leven onderdak verschaften aan mijn ouders”, legt Barend uit. “Zij handelden vanuit een goed hart en dat is precies wat ik wil doen. Keer op keer. Zoals de bekende Nederlandse oncoloog Pinedo al zei: het streven moet zijn dat we niet aan maar met kanker sterven.”

Inloopcentra

Aan het einde van de Dag van de Rode Roos verspreidt de bloemenzee zich in de vorm van boeketten rozen richting inloopcentra Adamas in Nieuw-Vennep en ’t Anker in Mijdrecht. Deze inloopcentra ontvangen niet alleen een mooie bos (finish)rozen, maar zijn ook de twee regionale doelen waar deelnemers aan de Ride for the Roses geld voor ophalen. Beide inloopcentra bieden een luisterend oor, afleiding, informatie en praatgroepen en zijn er voor iedereen tijdens en na kanker.