Brug lange tijd open voor mega-jacht

Aalsmeer – Donderdag 31 januari rond kwart voor twaalf in de ochtend is een groot schip in aanbouw over de Ringvaart naar Aalsmeer gekomen.

De Aalsmeerderbrug is ongeveer een kwartier geopend geweest om het mega-jacht te laten passeren. Het was een precisie klus, want aan beide kanten van de brug waren slechts enkele centimeters over.

Het is de bemanning gelukt om de boot zonder schade af te leveren bij Koninklijke De Vries Scheepsbouw. Hier gaat het schip verder afgebouwd te worden.

Foto: VTF – Herman Niezen