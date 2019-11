Brownies&DownieS officieel geopend in Uithoorn

Uithoorn – De allereerste Brownie&DownieS in Uithoorn is officieel geopend. Wethouder Ria Zijlstra verrichtte de opening samen met enkele medewerkers. In winkelcentrum Zijdelwaard in Uithoorn is bijna 140 vierkante meter winkelruimte verhuurd aan lunchroom Brownies&DownieS. Deze landelijk bekende formule biedt een werkplek voor mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt. Zij maken brownies, taartjes, koffie en belegde broodjes. Het concept groeit snel en heeft nu al meer dan 50 vestigingen in heel Nederland. De vestiging in Zijdelwaard is opgezet door ondernemers Patricia en Frans van Gunst.