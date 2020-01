Brons voor Omnia springers op NK

Aalsmeer – Op zaterdag 18 januari reisden elf trampolinespringers van SV Omnia 2000 met hun trainers en supporters af naar Oss, voor de Nederlandse Kampioenschappen voor teams.

In de Eredivisie – de allerbeste springers van Nederland – lieten Sem van Tol, Fenno van Beek en Jay Roelfsema zien wat zij in huis hebben. En dat is heel wat: na een goede voorronde scoorden zij in de finale een bronzen medaille!

Amber Rademaker, Quinta Baaijens, Marlies Kok en Lucinda de Graaff vertegenwoordigden Omnia in de tweede divisie. Helaas scoorden zij in de voorronde niet hoog genoeg om zich voor de finale te plaatsen.

In de derde divisie deden maar liefst 19 teams een gooi naar de prijzen. Voor Omnia klommen Eva Soppe, Hannah Serné, Nicky Schijveschuurder en Bo Breurken op de trampolines. Deze kanjers wisten ook de finale te bereiken en eindigden op een knappe vijfde plaats.

Foto van links naar rechts: Sem van Tol, Jay Roelfsema en Fenno van Beek.