Broeihopen voor ringslangen een succesverhaal

Aalsmeer – Al het vijfde jaar op rij worden kunstmatige broeihopen voor de ringslang aangelegd aan de Mr. Jac. Takkade. Wijkbeheer Aalsmeer heeft in april op drie plekken een broeihoop aangelegd gemaakt van paardenmest gemengd met bladaarde en houtsnippers van de compostering. De ringslang (Natrix natrix) legt in de zomer eieren in broeiend materiaal.

De ringslang is een zeldzaam reptiel (niet giftig) die in het watergebied rond de Takkade een prima leefgebied heeft. Een gebied waar voedsel als bijvoorbeeld kikkers, visjes, slakken en muizen te vinden zijn. Voor deze populatie is migratie mogelijk met het Amsterdamse Bos via het Schinkelbos waar veel ringslangen leven.

Op 12 november zijn de drie broeihopen open gespit om te kijken hoeveel lege eierschalen aanwezig waren. De gegevens worden verzameld en gedeeld met natuurorganisaties en geven een beeld van de toestand voor de ringslangen in de regio. Op de Takkade bleek één hoop succesvol en telde 212 uitgekomen lege eierschaaltjes. De jonge ringslangen kruipen in de nazomer uit de hoop en trekken er dan volledig zelfstandig erop uit. Een kluwen van 26 eieren was niet uitgekomen. Gemiddeld legt een vrouwtje 20 tot 25 eieren. Blijkbaar was ze te laat of de plek in de hoop niet goed genoeg.

Het is een succesverhaal voor alle betrokkenen. De ontwikkeling van de ecologische verbinding van het Amsterdamse Bos via het Schinkelbos met Aalsmeer heeft hier zeker in bijgedragen. De populatie ringslangen in deze regio is gezond en in staat te migreren naar andere gebieden. Mensen hoeven zich overigens geen zorgen te gaan maken dat Aalsmeer en omgeving overspoeld gaat worden met ringslangen. Slechts 10% van het jonge kroost wordt volwassen. Al die andere jonge slangetjes vallen ten prooi aan roofdieren, honden en katten of verkeer.

Foto: Spitten in de broeihopen voor ringslangen.