Broedseizoen van start in Nieuwkoopse Plassen

Nieuwkoop – Meer en meer broedvogels keren terug vanuit het warme zuiden naar hun thuishonk in de Nieuwkoopse Plassen. De lepelaar, grutto en blauwborst zijn al in het plassengebied gearriveerd. De purperreiger en zwarte stern zullen snel volgen. Eenmaal aangekomen in het plassengebied is er weinig tijd om uit te puffen van de immens lange reis: een geschikte partner wordt uitgezocht, takjes verzameld en het nest aan kant gemaakt. Dit kan maar één ding betekenen: het broedseizoen is begonnen!

“Met het storm- en regenachtige weer heb je niet direct het gevoel dat de natuur voorloopt op schema, maar je kunt zien dat de lente allang begonnen is”, bevestigt boswachter van Natuurmonumenten Martijn van Schie. “Vele broedvogels zijn alweer in ons land aangekomen en maken zich klaar voor het voorjaar.”

Het zijn vooral de vogels die Van Schie laten zien dat het lente is. “Tjiftjaffen zingen, de eerste grutto’s zijn op hun plek en maken zich klaar om te broeden. Kieviten buitelen en wulpen baltsen in de hoop een paartje te vormen. De lepelaars en ganzen hebben de nesten gebouwd en zitten alweer op hun eieren. Koplopers zijn zoals altijd de aalscholvers, waarbij de eerste jongen alweer zijn geboren.” De boswachter is natuurlijk veel buiten, maar zit tegenwoordig ook veel achter de computer in zijn werkschuur. “En gelukkig zie ik daar dat ons ‘huispaartje’ witte kwikstaart terug is en een nest maakt op 5 meter van mijn bureau, fantastisch toch!”

Eerstelingen

In de lente blijft Van Schie speuren naar de eerstelingen, de eerste zwaluw, de eerste snor, enzovoort. “Hoewel er al veel vogels terug zijn, gaat het echt nog veel drukker worden. De snor is onderweg hierheen en kunnen we snel verwachten. Maar het duurt nog weken voor we de zwarte sterns en purperreigers terug zijn, belangrijke soorten voor het Nieuwkoopse plassengebied.” En Van Schie kan niet wachten tot hij het gekwetter van de boerenzwaluw weer hoort. “Die nestelen gewoon in onze werkschuur.”

Recreëren in unieke Europese natuur

In het Nieuwkoopse Plassengebied gaan natuur en recreatie goed samen. Het is een belangrijk natuurgebied en toch zijn er talloze manieren om te recreëren. Van Schie: “Zelf vaar ik het liefst in ons elektrobootje door het gebied of wandel ik door de Groene Jonker. Ik zie veel kanoërs, fietsers en zelfs SUP-pers. Het maakt mij trots dat het samen gaat in dit gebied. Ieder geniet op zijn eigen manier, de vogels én de mensen.”

Dat er genoten kan worden van deze zeldzame planten en dieren, komt omdat vrijwilligers, rietsnijders, boeren en boswachters aan het behoud van deze natuur werken, en rust en ruimte creëren. Delen van het natuurgebied zijn afgesloten. “Dit is onder andere om de vogels die dan aan het broeden zijn niet te verstoren”, legt de boswachter van Natuurmonumenten uit. “Hoe langer de oudervogels op het nest zitten, hoe warmer de eieren blijven en hoe sterker de jongen zijn die er straks uitkruipen. Wanneer de ouders schrikken van een langsvarende boot, vliegen ze op en koelen de eieren af.”