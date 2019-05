Brocantemarkt aan Kudelstaartseweg

Aalsmeer – Op zaterdag 11 en zondag 12 mei organiseren Paula, Linda, Jolanda en Ida weer een brocantemarkt. Op de voorgaande edities kijkt het viertal heel tevreden terug en natuurlijk gaan zij proberen om de vorige markten te overtreffen qua spulletjes. De dames hebben weer veel bijzondere brocante, vintage items en kleine meubelen bij elkaar gezocht.

Dit alles zal te vinden zijn in de tuinkamer en in de tenten in de tuin aan het water van de Poel.

Dus, op zoek naar brocante, curiosa, vintage of een mooi cadeau voor moeder? Dan is de brocantemarkt aan de Kudelstaartseweg een goed en gezellig idee. Belangstellenden zijn zaterdag 11 en zondag 12 mei welkom tussen 10.00 en 16.00 uur. Natuurlijk staan koffie en thee voor de bezoekers klaar!

Adres: Kudelstaartseweg 36. Parkeren kan in de omgeving van de brocantemarkt, onder andere op het heel nabij gelegen surfeiland Vrouwentroost.