Briljanten huwelijk voor Jan en Tiny Bos-du Pau

Mijdrecht. Er is er weer een: een huwelijk dat tot nu toe heel lang stand houdt, namelijk dat van Jan en Tiny Bos-du Pau. Ze zijn bij leven en welzijn op 29 oktober a.s. 65 jaar met elkaar getrouwd. Dat feestelijke gebeuren wilden zij nu al in de krant hebben… Jan en Tiny zijn er de koning te rijk mee dat zij dit natuurlijk mogen beleven. Ze wonen nu alweer meer dan zes jaar ‘prinsheerlijk’ in het Prinsenhuis aan de Prins Bernhardlaan. “Daarvóór woonden we 47 jaar in de Schoutenstraat en voor die tijd bijna 13 jaar aan Bozenhoven. Verder terug kom je in mijn kindstadium want in het allereerste begin woonde ik met mijn ouders, broers en zussen aan de Nutslaan nr. 2. Dat was toen aan de rand van het dorp en het weiland om ons heen,” weet Jan. Hij is Mijdrechtenaar van geboorte. Hij zag het levenslicht op 16 januari 1931. Tiny werd geboren op 15 december 1933 in Muiderberg, toen nog een plaatsje aan de Zuiderzee. “Mijn overgrootvader was van Franse komaf, vandaar de naam du Pau. Mijn moeder kwam uit Tsjechoslowakije en ik trouwde de met een Nederlandse man op 29 oktober 1954 in Mijdrecht voor de wet. We zijn niet voor de kerk getrouwd,” legt Tiny uit. “We hebben twee zonen, zes kleinkinderen en vier achterkleinkinderen. Hoe wij elkaar ontmoet hebben? Bij Circus Renz in Uithoorn, 68 jaar geleden geloof ik… Jan was daar ook; hij was op de fiets en die wilde mij thuis brengen. Dat heeft hij gedaan. Ik woonde toen aan de Rode Paal in Uithoorn. Ik wilde eerst geen verkering maar Jan hield vol en uiteindelijk zijn we toch met elkaar in zee gegaan. En nog steeds zoals je ziet,” aldus een gezellig pratende Tiny die zich nog veel van vroeger kan herinneren. Knap hoor op die leeftijd. Waar zij enig dochter is, kwam Jan uit een gezin met 16 (!) kinderen, 8 jongens en 8 meisjes. Daar is er volgens Jan nog een van in leven, namelijk een zuster van hem. Die wordt eind november 93 jaar.

28 Jaar OKK

Jan is 28 jaar aan het toneel bij OKK geweest, waarvan de vereniging door zijn vader is opgericht. Jan heeft zijn leven lang gewerkt als professioneel schilder en behanger voor verschillende bedrijven. Hij kreeg opdrachten uit te voeren door heel Nederland. Tiny heeft lange tijd gewerkt bij kledingbedrijven in Uithoorn. Als liefhebberij hadden zij het erop uit trekken met de caravan, bijvoorbeeld naar Oostenrijk. Daar hebben zij 33 jaar op dezelfde camping gestaan in Klagenfurt, Karintië. Later werd dat dichter bij huis, o.a. in Enter bij Rijssen. Maar gezien de leeftijd is het ‘caravannen’ wel passé. Jan bouwde vroeger ook modelgarages en poppenhuizen voor zijn kinderen en kleinkinderen. Tiny was jarenlang actief in het maken van prachtig versierde stukjes zeep in de vorm van zelf gevlochten mandjes om cadeau te doen. Het waren prachtige kunststukjes. Zij deed dat voornamelijk voor het Lilianefonds en stichting Het Gehandicapte Kind. Die konden dat verkopen aan liefhebbers om op die manier geld te genereren voor een goed doel. “Ik heb er wel duizend gemaakt,” laat Tiny weten. Burgemeester Maarten Divendal is persoonlijk op bezoek geweest om het echtpaar te feliciteren en nam natuurlijk ook een cadeautje mee. Volgens het echtpaar was het voor hem een ontspannen moment om gezellig ‘bij te praten’. De gemeente had voor een fraai bloemstukje gezorgd en ook de brief met felicitaties namens Koning Willem Alexander werd op hoge prijs gesteld. De viering van hun briljanten bruiloft staat gepland op 30 oktober. Bruidspaar, van harte gefeliciteerd met het bereiken van deze mijlpaal! Als de gezondheid u voldoende ter wille zal zijn kunt u nog lange tijd van elkaar genieten! Blijven doorademen dus!