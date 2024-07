Briljanten bruidspaar Van den Broek: “65 mooie jaren samen”

Uithoorn – De gemeente Uithoorn is een briljanten bruidspaar rijker. Nel en Matthijs van den Broek, naar eigen zeggen nog steeds verliefd, stapten 65 jaar geleden in het huwelijksbootje.

Burgemeester Pieter Heiliegers feliciteerde het echtpaar bij hen thuis. Hij bracht bloemen mee en een insigne van gemeente Uithoorn. Onder het genot van koffie en gebak deelden de echtelieden het paar mooie herinneringen met hun burgemeester, onder andere over het vele vrijwilligerswerk dat zij in de loop van de jaren deden. En over de plekken in De Kwakel – drie maar liefst – waar zij hebben gewoond, namelijk de Chrysantenlaan, de Anjerlaan en de Orchideeënlaan. Nu wonen ze al 21 jaar in Uithoorn. Verder sprak de bruidegom ronduit over zijn werk in de assurantiën en over de trofeeën voor “beste verzekeringsman”.

Liefdevol

Matthijs en Nel van den Broek kijken terug op 65 mooie en liefdevolle jaren samen. Ze kregen maar liefst 5 kinderen en 17 kleinkinderen. Ook hebben ze het geluk om te kunnen genieten van achterkleinkinderen. De gezondheid van mevrouw Van den Broek wordt wat minder, maar dat was voor hen geen reden om de afspraak met de burgemeester af te zeggen. “Het kan ook zomaar de laatste keer zijn; daarom wilden we heel graag dat het bezoek door zou gaan,” aldus meneer Van den Broek. Het bruidspaar kreeg vijf jaar geleden ook al burgemeestersbezoek, toen om hen te feliciteren met 60 jaar huwelijk. “En ik hoop u over 5 jaar weer te mogen feliciteren,” zei Heiliegers, “dan met uw 70-jarig bruidsjubileum.”

Foto: gemeente Uithoorn