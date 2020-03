Brief wethouder Van Rijn aan ondernemers

Aalsmeer – De impact van het coronavirus is direct voelbaar en zichtbaar in de Aalsmeerse economie. Met meer dan 3000 bedrijven in de gemeente heeft Aalsmeer één van de hoogste ondernemingsdichtheden van het land. Van bloemenveiling tot ZZP-er, van botenbouwers en jachthavens tot het restaurant op de hoek. In elke sector zijn de gevolgen van het coronavirus inmiddels merkbaar. “Ik voel met u mee en wil u een hart onder de riem steken”, aldus wethouder Robert van Rijn van economische zaken in een brief aan alle ondernemers in Aalsmeer.

Aalsmeerse economie

“Door de vergaande coronamaatregelen die zijn afgekondigd door onze regering worden veel sectoren hard geraakt. Vooral de sierteeltsector, maar ook toerisme en de evenementenbranche zijn daarvan voorbeelden. Onze Aalsmeerse economie is voor een groot deel afhankelijk van de handel, logistiek en zakelijke dienstverlening. Maar ook de detailhandel, horeca en ZZP-ers worden stevig getroffen. Als wethouder economische zaken van de gemeente Aalsmeer begrijp ik dat ingrijpende maatregelen nodig zijn om het coronavirus onder controle te krijgen. Ook zie ik dat door deze landelijke maatregelen veel bedrijven in een lastige periode zitten of een lastige periode op zich af zien komen.”

Maatregelen pakket

“Het kabinet heeft 17 maart een noodpakket aan maatregelen bekendgemaakt. Ik vind dit een krachtig signaal en hoop van harte dat het voldoende is om ons er doorheen te helpen. Daarnaast zullen wij, als gemeente Aalsmeer, lokaal tot het uiterste inspannen om hierbij te ondersteunen. Dat betekent dat we u informeren over de maatregelen via een ‘Q&A’, staat de accountmanager bedrijven tot uw beschikking voor vragen en maken wij binnenkort een lokaal aanvullend pakket aan maatregelen voor lokale ondernemers bekend. Ongewone tijden vragen om een ongewone aanpak. Ik doe een beroep op iedereen om daar waar het kan onze Aalsmeerse economie te ondersteunen. Het landelijk en lokaal pakket moet daar krachtig aan bijdragen. En ik hoop dat het voldoende is om ons hier doorheen te krijgen.”

Accountmanager economische zaken

“Overheid en bedrijfsleven moeten elkaar op dit moment goed kunnen vinden. Als wethouder economische zaken ga ik daar waar mogelijk bij helpen. We hebben als gemeente een Q&A opgesteld met de meest voorkomende vragen. Als u nog meer vragen heeft kunt u contact opnemen met onze nieuwe accountmanager bedrijven, Dick Helsloot. Dick is te bereiken onder telefoonnummer 06-14803666, e-mail dick.helsloot@aalsmeer.nl. Het raadhuis is open, maar de meeste vragen kunnen we telefonisch of digitaal goed beantwoorden.”

Zelf een goed idee?

“Ook hoor ik het graag als u zelf een goed idee heeft om uw bedrijf of dat van collega’s draaiend te houden. Zo zag ik op facebook hiervan het mooie voorbeeld dat een restaurant als alternatief bezorg- en afhaalmaaltijden is gaan aanbieden. Een goed voorbeeld en wellicht ook een optie voor andere restaurants. Aalsmeerse bedrijven zijn altijd vindingrijk geweest. Dus schroom niet en maak uw ideeën aan ons kenbaar. Zo kunnen we zoveel mogelijk ideeën met elkaar delen.”

Wethouder economische zaken, Robert van Rijn