Brandweer zet jonge ekster terug in nest

Aalsmeer – Op woensdag 13 mei rond half vier in de middag werd de Brandweer van Aalsmeer gealarmeerd voor een niet alledaags klusje. In de Cyclamenstraat was een jonge ekster uit het nest gevallen.

Een buurtbewoner vond het vogeltje onder de boom op de grond en nam contact op met het korps. De brandweer is ter plaatse gekomen en heeft zich over de ekster ontfermd.

Er is een ladder tegen de boom gezet en het vogeltje is terug gezet in het nest, waar hij of zij herenigd werd met moeder-ekster en broertjes en zusjes.

Wat een lieve actie. Niet alleen mensen, maar ook dieren kunnen dus rekenen op de hulp van de vrijwillige Brandweer van Aalsmeer. Applaus voor deze kanjers!

Bron en foto’s: Brandweer Aalsmeer