Hond gered uit brandende woning

Uithoorn – Gisteren, donderdag 23 juli, werden de brandweer en politie rond zeven uur ’s avonds opgeroepen voor een woningbrand aan de Herman Gorterhof in Uithoorn. De brandweer was snel ter plaatse en hoorde van de bewoner, die zelf de woning al had verlaten, dat de hond zich nog in het huis bevond.

De woning stond vol rook. De brandweer bedacht zich geen moment en met gasmaskers op werd de hond direct uit de woning gehaald. Het beestje werd liefdevol opgevangen door de politie en later door de medewerkers van de dierenambulance.

In de woning stond de keuken in brand. Het vuur was snel onder controle. De woning heeft zware rook en waterschade opgelopen. Ook de beide buurwoningen hebben lichte rookschade opgelopen. De brandweer van Aalsmeer heeft assistentie verleend bij het controleren en ventileren van de woningen.

