Eendje uit duiker gered door de Brandweer

Aalsmeer – Het beroep van brandweerman is veelzijdig, zo bleek deze zaterdag weer. Rond half een in de middag werd de brandweer van Aalsmeer gealarmeerd voor een dier in nood bij de Aalsmeerderweg. Een eendje was een duiker ingezwommen en kon er niet meer zelfstandig uitkomen.

Aan de andere kant van de duiker heeft de brandweer met een straal een tegenstroming gecreëerd. Kort daarop kwam het pulletje uit de duiker en konden de medewerkers van de dierenambulance het eendje meenemen om hem of haar in de opvang bij te laten komen van dit avontuur.

Eendje gered.

Parttime brandweerprofessionals gezocht

De brandweer van Aalsmeer is overigens nog op zoek naar parttime brandweerprofessionals. Je komt niet alleen in actie bij het redden van dieren en blussen van branden, maar ook bij verkeersongevallen, stormschade en tal van andere incidenten. Samen met je collega’s zorg je ervoor dat mensen en dieren 365 dagen per jaar, 24 uur per dag, op brandweer kunnen rekenen. Parttime brandweerprofessional zijn kost veel tijd, maar het levert naast een financiële bijdrage ook veel op. Voldoening, echt mensen kunnen helpen en daarnaast is het met team ook gewoon heel gezellig. Interese? Kijk voor meer informatie op www.brandweer.nl (en vult het contactformulier in voor Aalsmeer). Er wordt dan contact met je opgenomen.

Foto’s: Brandweer Aalsmeer