Brandweer Mijdrecht 100 jaar!

Mijdrecht – Even leek het of er op zaterdag 21 september een grote ramp gaande was in het centrum van Mijdrecht. Overal waren sirenes te horen en zag men overal voertuigen en medewerkers van de veiligheids- en hulpdiensten. Maar niets was minder waar want omdat Brandweer Mijdrecht dit jaar 100 jaar bestaat en dat werd gevierd met een grootse veiligheidsdag. Het was een zonovergoten dat met allerlei demonstraties en activiteiten voor jong en oud.

Tussen 10.00 en 16.00 was het hele centrum in beslag genomen en was er van alles te beleven. Brandweerauto’s reden met loeiende sirenes een rondrit met de kinderen door het dorp, en er waren verschillende waterspuitspelletjes voor de jeugd en spectaculaire demonstraties van de brandweer en overige hulpdiensten zoals het redden van de buremeester van het balkon van het gemeentehuis met een hoogwerker. De jeugdbranweer liet zien hoe je in de brand gevlogen auto’s blust en er was zelfs een heel lego dorp tentoongesteld waar alle hulpdiensten met legosteentjes waren nagebouwd. En nog veel meer zoals duikers die je in een waterbassin onder water kon bekijkenen een drone die over de mensen vloog en vele informatiekraampjes en veel voertuigen van zeer oud tot supermodern die te bewonderen waren. Het 100 jarig jubileum is dan ook samen met de inwoners van Mijdrecht groots en succesvol gevierd. Deze dag werd mede mogelijk gemaakt door de lokale ondernemers en was het weer heel gezellig in Mijdrecht centrum. De foto’s vertellen meer dan 100 woorden. Met een heerlijk ‘brandend’ zonnetje’ aan de hemel kon iedereen aan het eind van de dag terug kijken op een zeer geslaagde dag en waren de brandweermannen en vrouwen ‘uitgeblust’!

Foto aangeleverd