Brandweer in actie tegen wateroverlast

Aalsmeer – Zaterdag 23 december rond half zeven in de morgen werd de Brandweer van Aalsmeer gealarmeerd voor wateroverlast bij supermarkt Jumbo in de Ophelialaan. Brandweerlieden zijn ter plaatse gegaan en troffen een laag water in de kelder aan. Direct is gestart met het leeg pompen van de kelder. Door de snelle actie wist de Brandweer te voorkomen dat er schade aan de servers en producten zou ontstaan door het water. Er is hard gewerkt, de supermarkt kon gewoon om acht uur in de ochtend haar deuren openen. Hoe de lekkage is ontstaan, wordt nader onderzocht.

Bron plus foto: Brandweer Aalsmeer