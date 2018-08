Brandweer Aalsmeer zoekt vrijwilligers

Aalsmeer – Op woensdag 26 september houdt de vrijwillige Brandweer van Aalsmeer een informatie-avond. Het korps zoekt nieuwe collega’s en hoopt deze avond vanaf 19.30 uur vele geïnteresseerden te mogen begroeten in de kazerne aan de Zwarteweg 77.

Gevraagd worden vrijwilligers die wonen of werken binnen een straal van 4,5 kilometer van de kazerne, in goede gezondheid en conditie verkeren, minimaal 18 jaar oud zijn, teamspelers zijn en, heel belangrijk, stressbestendig zijn.

Grote betekenis voor anderen

De brandweer biedt een zeer uitdagende ‘bijbaan’ waar je van grote betekenis bent voor anderen. Brandweervrijwilligers ontvangen een vergoeding per uur voor het geven van brandpreventievoorlichting, het oefenen en voor het uitrukken. De vrijwilligers worden ruim een jaar lang opgeleid en door de wekelijkse gezamenlijke oefenavond blijven de leden van het korps vakbekwaam. Nieuwe vrijwilligers sluiten aan bij een hecht team van vrijwillige en beroepsbrandweermannen en vrouwen.

Behulpzaam, deskundig en daadkrachtig

“Als het erom gaat, maken wij het verschil, 24 uur per dag, 365 dagen per jaar. We zijn behulpzaam, deskundig en daadkrachtig. Samen werken we aan een veilige samenleving. Durf jij in te stappen?, aldus de brandweer van Aalsmeer in haar oproep.

Mannen en/of vrouwen die interesse hebben, worden uitgenodigd langs te komen tijdens de informatie-avond op 23 september of eerder tijdens de wekelijkse oefenavond op maandag vanaf 20.00 uur in de kazerne aan de Zwarteweg 77. Voor vragen kan contact opgenomen worden met Rik Jonkman via 020-5556040.