Brandweer Aalsmeer zoekt nieuwe collega’s

Aalsmeer – Kazerne Aalsmeer is op zoek naar nieuwe collega’s. Woon of werk jij in Aalsmeer of Kudelstaart en wil jij ook wat betekenen voor de veiligheid in jouw gemeente? Kom dan woensdag 9 november naar de informatieavond in de kazerne aan de Zwarteweg 77.

Kazerne Aalsmeer is een ‘vrijwillige’ kazerne, dat betekent dat als je ‘pieper’ gaat alle beschikbare vrijwilligers hun gewone werk staken, snel naar de kazerne gaan om uit te rukken en hun brandweertaak gaan uitvoeren. Dat kan zijn een brand blussen, maar ook hulpverlening bij een ongeval.

Vrijwillig betekent overigens niet dat jij je voor niets inzet. De vrijwillige brandweerleden worden betaald voor de uren die zij inzetten of een opleiding volgen en wanneer er geoefend wordt. Je ontvangt een vergoeding per uur en je krijgt een volledige opleiding.

Ben jij een teamspeler en wil je meer doen voor Aalsmeer en Kudelstaart? Kom dan naar de informatieavond op 9 november. Aanvang is 20.00 uur, inloop vanaf 19.45 uur. Gaarne wel vooraf aanmelden via www.brandweer.nl (amsterdam-amstelland, kazerne Aalsmeer) of bel 020-5556040.