Brandstichting wordt niet uitgesloten

Uithoorn – Op het Klein Hoefblad in de wijk Legmeer in Uithoorn is in de nacht van woensdag op donderdag rond 01.30 uur een auto in de brand gevlogen. Toen de brandweer en politie arriveerden stond de complete auto in lichterlaaie. Metershoge vlammen waren te zien en volgens buurtbewoners waren er ook knallen te horen. De auto stond vrij dicht tegen een schutting aan van een woning. Door het snelle ingrijpen van de brandweer bleef de schade aan de omgeving beperkt. De auto zelf raakte total -loss. Hoe de brand kon ontstaan wordt door de politie onderzocht. Brandstichting wordt daarbij niet uitgesloten.

Foto: VLN Nieuws