Brandstichters melden zich bij de politie

Aalsmeer – Op maandag 19 november is geprobeerd brand te stichten bij de basisschool in de Schoolstraat/Helling. Drie jongens hadden bladeren tegen het gebouw geveegd en deze aangestoken. Een inwoner die passeerde heeft direct actie ondernomen en heeft het vuurtje geblust met een emmer water.

Hij heeft twee jongens weg zien hollen en een van hen ging er op een scooter vandoor. De politie en de brandweer zijn blij met de alerte daad, want door het droge weer is een vuurtje zo een grote brand. De brandstichting werd terecht heel serieus genomen en de wijkagent is direct een onderzoek in de buurt gestart. Ook werd een oproep gedaan voor getuigen.

Het onderzoek heeft resultaat opgeleverd. Twee van hen hebben zich gemeld bij de wijkagent. Het gaat om een 15-jarige jongen uit Aalsmeer en een 16-jarige jongen uit De Kwakel. De wijkagent gaat het verder afhandelen. Mogelijk krijgen de twee een taakstraf.