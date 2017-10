Brandje in woning snel onder controle

Aalsmeer – In de Muzen in de Hornmeer is donderdagmiddag 5 oktober een kleine brand uitgebroken in een woning. De brandweer is na de melding direct ter plaatse gegaan. Het vuur wisten de brandweerlieden gelukkig snel te blussen. Er is lichte rook- en waterschade.

Een persoon was nog in de woning en heeft rook ingeademd. Een ambulance kwam ter plaatse om de bewoner te behandelen.

Hoe de brand is ontstaan, is vooralsnog onduidelijk. De brandweer heeft een Team Brandonderzoek ingeschakeld om de oorzaak te achterhalen.

Foto’s: KaWijKo Media / Laurens Niezen