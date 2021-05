Aalsmeer – Maandag 10 mei omstreeks half zeven in de avond is er brand geweest bij een bedrijf gelegen op het terrein van Royal Flora Holland op VBA Zuid.

De brand zou gewoed hebben op het dak. Het vuur is vermoedelijk ontstaan bij werkzaamheden aan het dak. De opgeroepen brandweer had de situatie spoedig onder controle en heeft de brand snel geblust. Er is geringe schade.

Foto: VTF