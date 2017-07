Brandje in motor van shuttlebus

Aalsmeer – Even voor half acht in de avond van zondag 16 juli zag de chauffeur van een shuttlebus vlammen uit het motorgedeelte gekomen. De bus reed op dat moment op de Middenweg en was op weg naar de N201.

Ter hoogte van de Braziliëlaan heeft de chauffeur de bus direct langs de kant gezet en alle passagiers gemaand uit te stappen. De brandweer van Aalsmeer was snel ter plaatse en heeft het vuur in het motorcompartiment geblust. De brand was vrij makkelijk onder controle.

Er is niemand gemaakt geraakt. Voor de passagiers is vervangend vervoer gezorgd. De bus heeft flinke schade aan de achterzijde.

Foto: Marco Carels