Aalsmeer – Op zaterdag 27 juli rond kwart over vier in de middag is de brandweer gealarmeerd voor een brand in een kas aan de Oosteinderweg. De brandweerlieden kregen hulp van de collega’s uit Amstelveen.

Gedacht werd aan een flinke brand, maar ter plaatse bleek het te gaan om een kleine brand in een niet al te grote kas. De brandweer wist het vuur snel onder controle te krijgen en heeft de schade beperkt weten te houden. Er is gelukkig niemand gewond geraakt.

Foto: Marco Carels